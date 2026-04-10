Minacce di morte per un debito di droga 48enne arrestato dopo la denuncia di un pusher

Un uomo di 48 anni è stato arrestato nel Messinese dai carabinieri di Santo Stefano di Camastra in seguito alla denuncia di un pusher. Secondo quanto accertato, il 48enne avrebbe minacciato di morte un soggetto per recuperare un debito legato alla droga. L'uomo si trova ora ai domiciliari, in quanto coinvolto anche in attività di detenzione di sostanze stupefacenti e di estorsione.

Minacce di morte per un debito di droga. Un 48enne palermitano è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, per estorsione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate nel novembre 2025, hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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