Castelpoto il sindaco Fusco | Non è solo un campo sportivo celebriamo un’intera comunità

Sabato a Castelpoto si terrà l’inaugurazione di un nuovo campo sportivo. Il sindaco Fusco ha dichiarato che l’evento rappresenta più di un semplice impianto, ma un riconoscimento per tutta la comunità. La cerimonia coinvolgerà cittadini e rappresentanti locali, sottolineando l’importanza del nuovo spazio per il paese. L’appuntamento è fissato per la mattina di sabato.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato è giornata di inaugurazione del campo sportivo di Castelpoto. “ Sabato mattina – fa il suo esordio il sindaco Fusco – non inauguriamo solo un nuovo impianto sportivo, ma celebriamo il traguardo di un’intera comunità. Dopo un lavoro che ha coniugato efficacia e celerità con attenzione a ogni minimo dettaglio, siamo orgogliosi di restituire ai nostri atleti, ai tifosi e all’intera comunità una struttura d’eccellenza, bella da vedere e sicura da vivere. Un risultato ottenuto con un grande gioco di squadra. Con l’inaugurazione di questo impianto, l’efficienza amministrativa traduce in realtà un profondo desiderio della nostra comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castelpoto, il sindaco Fusco: “Non è solo un campo sportivo, celebriamo un’intera comunità” Articoli correlati Castelpoto, sabato l’inaugurazione del ristrutturato campo sportivo: il 19 marzo amichevole di lussoTempo di lettura: 2 minutiÈ iniziato il conto alla rovescia in vista di sabato quando a Castelpoto sarà inaugurato il campo sportivo “Generoso... Castelpoto: senza scuola non c’è comunità, incontro su istruzione e territorio“Senza scuola non c’è comunità: difendere l’istruzione per salvare il territorio”. Aggiornamenti e notizie su Castelpoto il sindaco Fusco Non è solo... Temi più discussi: Scuole, confronto a Castelpoto: Nei piccoli Comuni l’esistenza non può dipendere dai numeri; Gazzetta di Benevento; Castelpoto, incontro dei sindaci per difendere le scuole nei piccoli comuni; Castelpoto incontro dei sindaci per difendere le scuole nei piccoli comuni. Nei piccoli comuni l’esistenza delle scuole non può dipendere dai numeriIncontro a Castelpoto dei sindaci sottoscrittori del Manifesto per la felicità pubblica ... msn.com Scuole, confronto a Castelpoto: Nei piccoli Comuni l’esistenza non può dipendere dai numeriOrganizzato dal ‘Laboratorio per la felicità pubblica’ e dal Comune di Castelpoto, in collaborazione con Base Benevento e Argomenti 2000 Associazione di amicizia politica, giovedì scorso presso l’Aula ... ilsannioquotidiano.it Costa d'Amalfi, il Castelpoto impone il pareggio al "San Martino: Bentos risponde a Sbordone https://iqdc.eu/costa-damalfi-il-castelpoto-impone-il-pareggio-al-san-martino-bentos-risponde-a-sbordone/ - facebook.com facebook