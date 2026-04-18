Un ex calciatore e allenatore ha recentemente riacquisito fiducia sul campo dopo diverse esperienze in panchina che avevano messo in discussione la sua credibilità. Nonostante alcune difficoltà, ha dimostrato di sapersi riprendere la scena e di lavorare per tornare ai livelli che gli competono. Nel frattempo, un club di Premier League non ha ancora chiamato il suo nome, ma lui sembra aver scelto di non aspettare e di agire in prima persona.

Frank Lampard si è ripreso la Premier League. E nel farlo, nel guidare il Coventry alla promozione nella massima serie, si è ripreso anche la considerazione come allenatore che aveva perduto nelle sue ultime avventure, con l’Everton e come tecnico ad interim del Chelsea alla fine del 2022-23. Non c’è solo la promozione conquistata con tre turni d’anticipo, dopo l’1-1 col Blackburn, con una squadra che sta dominando la Championship con 86 punti e si è ripresa la Premier dopo un quarto di secolo. C’è soprattutto il fatto che Lampard ha costruito un suo metodo, uno che ha funzionato, uno che lo ha fatto uscire dall’ombra del grande giocatore...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Coventry nel destino e un messaggio all'Inghilterra: se la Premier non chiama Lampard, lui se la prende

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