Venerdì 17 aprile 2026 alle 21:00 si affrontano Blackburn e Coventry in un match di campionato. Il Blackburn si trova al ventesimo posto, a quattro punti dalla zona retrocessione, dopo aver perso in trasferta contro il Southampton, interrompendo una serie di cinque risultati utili consecutivi. La partita coinvolge due squadre alla ricerca di punti importanti per la classifica, con i pronostici che si concentrano sulle formazioni e le quote offerte dagli operatori di scommesse.

Il Blackburn è ventesimo in classifica trovandosi a soli quattro punti dalla zona retrocessione, e questo nonostante martedì a Southampton abbia perso la prima partita dopo cinque risultati utili consecutivi. Il Coventry invece è a un passo dalla promozione in Premier League anche per l’aritmetica, per la quale basterebbe un solo punto, ossia raggiungere almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Blackburn-Coventry (venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Lampard a un passo dalla Premier League

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