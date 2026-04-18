Frank Lampard saluta il Coventry speciale dopo la promozione in Premier League

Frank Lampard ha commentato la promozione del Coventry in Premier League, risultato ottenuto dopo 25 anni. La notizia ha suscitato molte reazioni sui social senza che si siano verificati commenti polemici o critiche. L'ex calciatore ha espresso il suo saluto alla squadra definendola “speciale”, sottolineando l’importanza di questo traguardo raggiunto. La promozione rappresenta un passo importante per il club e per la città.

2026-04-17 23:37:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Frank Lampard non ha ignorato la portata dei risultati raggiunti dal Coventry dopo aver siglato il ritorno in Premier League per la prima volta in 25 anni. Un pareggio per 1-1 in casa del Blackburn è stato sufficiente per confermare la promozione nella massima serie, con il Coventry che ha segnato nel finale per assicurarsi il punto di cui aveva bisogno a Ewood Park. “Momento incredibile”, ha detto Lampard. “Non eravamo al meglio della fluidità, ma la qualità della palla dentro e la potenza del colpo di testa. “Dovevamo vincere e non sapevamo se attaccare.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Si parla di: Il Coventry City torna in Premier League 25 anni dopo: il sogno di Lampard diventa realtà.

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