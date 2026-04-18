il corsaro delle note

Un commento riflette sulla speranza che le note di un musicista rimangano nella memoria collettiva per molti anni. Si esprime gratitudine verso le Muse, ritenute responsabili della conservazione di queste opere. La frase si concentra sul desiderio di preservare il ricordo di un artista e del suo contributo musicale. Non vengono forniti dettagli specifici sulla persona o sulla sua attività, ma si sottolinea il valore delle sue composizioni.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Le Muse ce lo conservino ancora per qualche decennio almeno, verrebbe voglia di dire, e l’abbiamo detto. Franco D’Andrea è un corsaro delle note (cioè uno che ha avuto licenza dagli dei di imperversare benevolmente) che non ha conosciuto un solo momento di appannamento. Questo è un live cui il nostro in trio (Gabriele Evangelista, Roberto Gatto) in due cd smonta e rimonta come un Trickster cubista note dalla Original Dixieland Jass Band ai Beatles. Passando Per Monk, Ellington, Coltrane, Gershwin. Meraviglioso. Sono nate due nuove newsletter.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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