Sanremo Marco Masini vince il premio ‘Artigiano delle Note e delle Emozioni’

Un riconoscimento di grande valore conferito da Confartigianato Imprese Firenze a Marco Masini a Sanremo, il premio “Artigiano delle Note e delle Emozioni” realizzato dalla bottega Paolo Penko di Firenze Un riconoscimento che unisce musica, identità e tradizione artigiana. Nel pieno della settimana del Festival di Sanremo, Marco Masini riceverà il premio di eccellenza “Artigiano delle Note e delle Emozioni”, giunto alla terza edizione e dedicato agli artisti capaci di distinguersi per talento, coerenza e capacità di emozionare il pubblico. A conferire il premio sarà Confartigianato Imprese Firenze che ha scelto di rendere omaggio al cantautore fiorentino per il suo percorso artistico, caratterizzato da intensità interpretativa e fedeltà alla propria cifra stilistica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo 2026, chi sono Fedez e Marco Masini: storia, carriera e i loro trionfiFedez e Masini prenderanno parte alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026, presentando il brano «Male Necessario». Dopo il terzo posto ottenuto nella serata cover ... ilmattino.it

Chi vince Sanremo 2026? Per i bookmakers la vittoria sarà di Serena BrancaleUn gioco di nomi che funziona incrociando dati, numero di follower dei cantanti, ascolti Spotify, pagelle dei giornalisti e soprattutto i testi delle canzoni in gara ... iodonna.it

Si è fatto il nome di Tommaso Paradiso, quello di Fedez (che quest’anno partecipa in coppia con Marco Masini) e pure quello di Serena Brancale, che nelle ultime settimane si è fatta strada a sorpresa nella rosa dei possibili vincitori. Come ogni anno, nei gior - facebook.com facebook

I favoriti di #Sanremo2026 secondo i bookmakers: 1. Serena Brancale 2. Fedez e Marco Masini 3. Sayf 4. Tommaso Paradiso 5. Ditonellapiaga x.com