sanremo 2026 a marco masini il premio artigiano delle note e delle emozioni di confartigianato firenze

Firenze, 26 febbraio 2026 – Sarà Marco Masini a ricevere il premio “Artigiano delle note e delle emozioni” nell’ambito del Festival di Sanremo 2026. Il riconoscimento, ideato da Confartigianato Imprese Firenze e giunto alla terza edizione, nasce per valorizzare il talento musicale che, come l’artigianato, si fonda su dedizione, cura e capacità di trasmettere emozioni autentiche. Premiazione a Casa Vessicchio La consegna del premio è in programma oggi, giovedì 26 febbraio, a Casa Vessicchio, uno dei luoghi simbolo della settimana sanremese. Il riconoscimento è stato realizzato dalla storica bottega orafa Paolo Penko di Firenze, eccellenza del saper fare artigiano toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

