La squadra di pallacanestro locale ha annunciato la perdita di una figura storica che ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo. La notizia della scomparsa di un ex atleta ha suscitato cordoglio tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ricordando le sue imprese sportive e il ruolo fondamentale nel club. La comunità sportiva si stringe intorno ai ricordi di un campione che ha rappresentato un’epoca.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La Juvecaserta piange la scomparsa di Oscar Schmidt (LEGGI QUI), leggenda assoluta della pallacanestro e indimenticato protagonista della storia del basket casertano. Oscar non è stato soltanto un campione straordinario: è stato emozione pura, passione travolgente, talento infinito. Con i suoi tiri impossibili, il suo carisma e il suo amore sconfinato per questo sport, ha fatto sognare generazioni di tifosi, lasciando un segno indelebile a Caserta ed ovunque abbia giocato”. Così, in un comunicato, il club campano di pallacanestro esprime il suo cordoglio per la scomparsa di una delle più grandi leggende della storia della squadra.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il cordoglio della Juvecaserta: “Oscar è stato emozione pura, talento infinito”

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