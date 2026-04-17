Addio Oscar | il campione della Juvecaserta aveva 68 anni

Il mondo del basket piange la scomparsa di Oscar Schmidt, ex campione che si è spento oggi all'età di 68 anni. La notizia ha colpito la città di Caserta, che lo considerava una figura simbolo e amata. Schmidt, noto per la sua carriera e le sue prestazioni sportive, lascia un vuoto nel cuore di numerosi tifosi e appassionati. La sua morte è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore.

Il basket è in lutto e Caserta ha perso il suo figlio adottivo più amato. Oscar Schmidt è deceduto oggi (17 aprile) all'età di 68 anni.‘Mao Santa’ era stato ricoverato per un malore ieri in un ospedale di Sao Paulo e le sue condizioni sono precipitate in poche ore.Il più grande cestista.🔗 Leggi su Casertanews.it

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