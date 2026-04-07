Nuova Porsche 911 | il 14 aprile svela l’emozione della guida pura

Il 14 aprile alle 16:00 si terrà un evento digitale globale per presentare la nuova versione della Porsche 911. La casa automobilistica trasmetterà in diretta su YouTube e sul proprio portale Newsroom questa novità. La presentazione sarà accessibile online a un pubblico internazionale, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti specifici dell’evento.

Porsche svelerà il 14 aprile alle 16:00 la nuova 911 attraverso un evento digitale globale. Il lancio avverrà in diretta su YouTube e sul portale Newsroom della casa automobilistica. L’attesa per l’evoluzione di questo modello è altissima, poiché la vettura rappresenta un punto di riferimento che continua a generare interesse nonostante i decenni di aggiornamenti. Non si tratta di una semplice presentazione tecnica, ma di un’operazione di comunicazione immersiva. Il debutto sarà scandito da un cortometraggio ambientato tra le strade montane di Tenerife. Questa location è stata selezionata per mettere in risalto l’agilità del veicolo attraverso tratti guidati, saliscendi e curve strette, elementi che permettono di valutare il comportamento reale della macchina su strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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