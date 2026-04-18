Il concerto segreto di Achille Lauro a Fontana di Trevi

Un anno dopo aver tenuto un concerto a piazza di Spagna, l'artista ha scelto di esibirsi anche davanti alla Fontana di Trevi. L'evento si è svolto in modo spontaneo e senza preavviso, attirando un pubblico di passanti e fan. La performance ha attirato l'attenzione di molti e si è svolta senza annunci ufficiali o autorizzazioni pubbliche. La scelta del luogo ha suscitato discussioni tra chi ha assistito all'evento.

Dopo piazza di Spagna, Fontana di Trevi. Achille Lauro un anno dopo si prende un altro pezzetto di Roma, scrivendo sempre più il proprio nome nella storia musicale della città. Un evento segreto, annunciato tramite i profili social, senza rivelare la location. Fan richiamati all'ultimo minuto, ma.🔗 Leggi su Romatoday.it La chiusura del concerto spettacolo di Achille Lauro a Bari #achillelauro Notizie correlate Leggi anche: Achille Lauro scalda la voce con l'assessore Onorato prima del concerto "segreto" a Fontana di Trevi Achille Lauro sorprende Roma: show segreto alla Fontana di Trevi per ‘Comuni Immortali’(Adnkronos) – Achille Lauro trasforma Roma in un palcoscenico a cielo aperto con un evento a sorpresa alla Fontana di Trevi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Achille Lauro, evento segreto oggi a Roma: è caccia alla location; Achille Lauro chiama Roma: Show a sorpresa in un luogo segreto. Posti esauriti in pochi minuti; Achille Lauro sorpresa su Instagram: evento segreto a Roma sold out in pochi minuti, boom per Comuni Immortali; Achille Lauro e l’evento segreto a Roma. L’invito ai fan per stasera: Posti limitatissimi. Achille Lauro scalda la voce con l'assessore Onorato prima del concerto segreto a Fontana di TreviFontana di Trevi dopo piazza di Spagna. Un anno dopo Achille Lauro sceglie ancora Roma per un evento segreto. Un legame sempre più forte con la sua città, con il supporto e la regia dell'assessore Ale ... romatoday.it Achille Lauro, show a sorpresa a Fontana di Trevi. Gli incoscienti non sono solo giovani: «Tutta Roma qui per te»«Abbracciami Roma, prima di addormentarci stasera», cantava lui sotto lo sguardo severo del titano Oceano, che domina la Fontana di Trevi, sulle note della dedica alla ... ilgazzettino.it Achille Lauro, show a sorpresa a Fontana di Trevi. Gli incoscienti non sono solo giovani: «Tutta Roma qui per te» facebook Achille Lauro e l'evento segreto a Roma. L'invito ai fan per stasera: «Posti limitatissimi» x.com