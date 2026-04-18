Achille Lauro scalda la voce con l' assessore Onorato prima del concerto segreto a Fontana di Trevi
Achille Lauro si prepara a esibirsi in un concerto a Roma, questa volta in un luogo simbolico come Fontana di Trevi, dopo aver scelto piazza di Spagna lo scorso anno. Prima dell'evento, il cantante ha scaldato la voce con l’assessore locale. La performance, ancora segreta, si svolgerà in un punto della città noto per il suo fascino e la sua storia.
Fontana di Trevi dopo piazza di Spagna. Un anno dopo Achille Lauro sceglie ancora Roma per un evento segreto. Un legame sempre più forte con la sua città, con il supporto e la regia dell'assessore Alessandro Onorato. I due, legati da una celebrata amicizia, più volte hanno rimarcato la vicinanza.🔗 Leggi su Romatoday.it
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