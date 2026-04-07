Kanye West Regno Unito revoca il visto al rapper per frasi antisemite | nessun concerto a Londra

Il governo britannico ha deciso di revocare il visto al rapper, impedendogli di esibirsi a Londra tra il 10 e il 12 luglio. La decisione è arrivata dopo che il cantante aveva pronunciato alcune frasi considerate antisemite. Di conseguenza, il festival previsto per quelle date è stato cancellato, e il concerto non avrà luogo nella capitale britannica. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni ufficiali è stato fornito dalle autorità.

Il rapper doveva suonare a Londra tra il 10 e il 12 luglio, ma il festival è stato annullato perché diversi sponsor si sono tirati indietro per le polemiche attorno alle dichiarazioni antisemite di West Continua ad essere nel centro delle polemiche il rapper statunitenseKanye West. Stando a quanto riporta laBbc,il Regno Unito ha revocato all’artista il permesso d’ingressoper impedirgli di esibirsi alWireless Festivaldi Londra. West era stato invitato come ospite del festival nonostante le polemiche legate alle suedichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Il ministero dell’Interno britannico ha detto che la sua presenza«non avrebbe fatto il bene pubblico». 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kanye West, Regno Unito revoca il visto al rapper per frasi antisemite: nessun concerto a Londra Kanye West, il Regno Unito nega ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless... Kanye West, il Regno Unito nega l’ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless... Temi più discussi: Crescono le polemiche nel Regno Unito, Kanye West si difende; Kanye West, la protesta in Uk: No al concerto a Londra. E il caso diventa politico; Kanye West, è polemica la sua partecipazione al Wireless Festival di Londra; Kanye West al Wireless Festival di Londra: Starmer preoccupato per le polemiche. Kanye West, il Regno Unito gli nega il visto. Infuria di nuovo la polemica: Meglio cancellare il concerto di Reggio EmiliaLe parole della famiglia Cervi e di Anpi sull’evento del 18 luglio alla Rcf Arena dopo che la Gran Bretagna ha revocato il permesso d’ingresso al rapper per il Wireless Festival di Londra a causa dell ... msn.com Vietato l’ingresso nel Regno Unito a Kanye West: dopo le accuse di antisemitismo cancellati i liveKanye West al centro delle polemiche nel Regno Unito. Il rapper il prossimo luglio dovrebbe partecipare al Wireless Festival di Londra ... dire.it Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc. Il pr - facebook.com facebook KANYE WEST, PEGGIO DEL PLUTONIO - LA PRESENZA DEL RAPPER SVALVOLATO AL 'WIRELESS FESTIVAL' DI LONDRA x.com