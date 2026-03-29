Al concerto del primo maggio anche il pizzaiolo Enzo Piedimonte

Al Concerto del Primo Maggio di quest'anno a Roma, il maestro pizzaiolo è stato riconfermato per il terzo anno consecutivo alla guida dell’area dedicata alla pizza. La presenza di questa figura rappresenta una continuità rispetto alle edizioni precedenti, e la sua partecipazione è stata annunciata dagli organizzatori prima dell’evento. La manifestazione si svolge tradizionalmente in piazza e coinvolge vari artisti e operatori.

Gestirà l'area pizzeria. "Un orgoglio essere stato riconfermato anche quest'anno" Il maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte riconfermato per il terzo anno consecutivo alla guida dell’area pizzeria del Concerto del Primo Maggio a Roma. Dopo Casa Sanremo, coordinerà una brigata selezionata durante il concertone promosso da Cgil, Cisl e Uil. Il maestro pizzaiolo, napoletano di origine ma messinese d’adozione, è stato riconfermato anche per l’edizione 2026 del tradizionale concertone organizzato per celebrare la Festa del Lavoro. Una conferma che arriva dopo le esperienze positive degli anni precedenti e il recente impegno a Casa Sanremo.... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Al concerto del primo maggio anche il pizzaiolo Enzo Piedimonte Articoli correlati Concerto del 1° Maggio. La polemica è in anticipo: "Al Miralfiore rischio danni"L’idea di un "maxi concerto" per il Primo maggio al Miralfiore – solo abbozzata dall’associazione Gulliver Utopia – non piace alle associazioni... Leo Gassmann, concerto al The Cage di Livorno il 7 maggio: biglietti in venditaLeo Gassmann parteciperà al festival di Sanremo con il singolo "Naturale", scritto da lui con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali.