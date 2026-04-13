Concerto del Primo Maggio sul palco i Litfiba nella storica formazione degli anni ' 80

Si avvicina l’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio a Roma, organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL. L’evento quest’anno si concentrerà sul tema “Lavoro dignitoso”, affrontando questioni come contrattazione, nuove tutele e diritti in un’Italia in evoluzione. Sul palco sono state annunciate le esibizioni di un gruppo musicale noto per la sua formazione degli anni ’80.