Il Como con Morata dall' inizio perde col Sassuolo Nico Paz non basta

Il Como affronta il Sassuolo al Mapei Stadium con una rosa priva di Morata, che dall'inizio si trova fuori dal campo. La squadra aveva ottenuto un solo punto nelle ultime due partite contro Udinese e Inter. Nico Paz è stato l’unico a cercare di cambiare le sorti della partita, ma il risultato finale ha visto il Como perdere la sfida.

Il Como, reduce da un periodo complicato con un solo punto raccolto nelle ultime due gare contro Udinese e Inter, affronta il Sassuolo al Mapei Stadium. Gli emiliani, nonostante l’assenza per squalifica di Berardi e la recente sconfitta contro il Genoa, sono partiti con grande aggressività e.🔗 Leggi su Quicomo.it

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