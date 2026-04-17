Nel match tra Sassuolo e Como, i neroverdi hanno vinto con un punteggio di 2-1. Durante la partita, un errore di Grosso ha favorito i padroni di casa. Nonostante l'impegno, i lombardi hanno trovato difficoltà a pareggiare, anche grazie alla rete segnata da Nico Paz. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei sassolesi.

. Ecco come è andato il match del Mapei Stadium. Si complica la corsa alla Champions League per il Como di Cesc Fàbregas, protagonista di un brutto e inaspettato passo falso interno. Tra le mura amiche del Sinigaglia, i lariani hanno offerto una prestazione opaca, priva della solita brillantezza nella manovra, finendo per soccombere sotto i colpi di un Sassuolo estremamente propositivo e letale nelle ripartenze. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il match si è deciso in una manciata di minuti nel finale della prima frazione di gioco. Gli emiliani hanno mostrato un cinismo impressionante, trovando il vantaggio con Cristian Volpato e raddoppiando poco dopo con M’Bala Nzola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Como 2-1: regalo di Grosso alla Juventus, ai lariani non basta Nico Paz

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Il Sassuolo vince contro il Como grazie a 2 gol nel giro di 2 minuti di Volpato e Nzola. La squadra di Fàbregas reagisce allo scadere del 1° tempo con Nico Paz, ma non riesce a completare la rimonta: è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko contro l'Inter x.com