Il Comitato No Imec si presenta | Il porto non sia al servizio delle guerre di Usa Israele e della Nato

Il Comitato No Imec ha annunciato la propria posizione riguardo al progetto di trasformare il porto di Trieste in un terminale europeo del cosiddetto corridoio Imec. In una dichiarazione pubblica, il comitato ha espresso opposizione all'iniziativa, sostenendo che il porto non dovrebbe essere utilizzato per sostenere le attività militari di alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, Israele e la NATO. La questione riguarda principalmente le implicazioni legate all'uso strategico e militare della struttura portuale.

Dicono no al progetto che dovrebbe trasformare il porto di Trieste nel terminale europeo del cosiddetto corridoio Imec. Questa mattina presso la sede del Fronte della primavera triestina si è svolta la presentazione del Comitato No Imec, di cui fanno parte il Coordinamento No Green Pass e Oltre.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate L’incudine Iran, il martello Usa, gli attacchi di Israele e l’incognita Hezbollah: il Libano nella morsa delle guerre altruida Beirut – Mentre a Ginevra vanno in scena nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran per tentare di risolvere la prolungata crisi per via diplomatica,... Referendum giustizia, nato il Comitato per il "Sì" della Lega in UmbriaTra i promotori risultano gli avvocati Simone Pillon, Fabrizio Gareggia, Valter Biscotti e Francesca Mele, oltre a dirigenti del partito, eletti nei... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fuori la guerra dal porto di Trieste – Presentazione del comitato NO IMEC - Pressenza; Trieste tra corridoi globali e partecipazione locale: il dibattito attorno all’IMEC (Laura Tussi). Nasce il Comitato No Imec: No porto militarizzato, sì pace e porto franco internazionale (VIDEO)È stato presentato oggi, nella sede del Fronte della Primavera Triestina in via Giulia, il Comitato No Imec, realtà che riunisce associazioni, movimenti e forze politiche accomunate dalla contrarietà ... triestecafe.it Porto di Trieste, comitato No Imec accusa: armi Nato in transito, no alla militarizzazioneUn’accusa diretta, senza sfumature, e una presa di posizione netta. Il Comitato No Imec ha diffuso un comunicato in cui contesta duramente le recenti dinamiche legate al porto di Trieste, parlando ape ... triestecafe.it Dopo che il Comitato Olimpico Internazionale ha regolamentato la politica per la categoria femminile negli sport olimpici, diverse federazioni hanno iniziato a vietare la partecipazione di atlete trans alle loro competizioni. È il caso delle freccette, dove Noa-Lyn facebook Aggiungo che è stato nel comitato organizzatore di Rio 2016 e lo abbiamo apprezzato anche come dirigente sportivo. Ultimo ricordo lui che festeggia l’oro nel beach del nipote Bruno Oscar Schmidt. x.com