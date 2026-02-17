Referendum giustizia nato il Comitato per il Sì della Lega in Umbria

Da perugiatoday.it 17 feb 2026

Il deputato Riccardo Augusto Marchetti ha annunciato la creazione del Comitato della Lega in Umbria per sostenere il

Tra i promotori risultano gli avvocati Simone Pillon, Fabrizio Gareggia, Valter Biscotti e Francesca Mele, oltre a dirigenti del partito, eletti nei territori e parlamentari Nasce il Comitato della Lega in Umbria per il "Sì" al referendum sulla Giustizia. Lo ha annunciato il deputato Riccardo Augusto Marchetti. Tra i promotori del comitato risultano gli avvocati Simone Pillon, Fabrizio Gareggia, Valter Biscotti e Francesca Mele, oltre a dirigenti del partito, eletti nei territori e parlamentari. Nell’ambito della campagna referendaria, il Comitato della Lega Umbria organizzerà una serie di eventi pubblici su tutto il territorio regionale, coinvolgendo città e comunità locali.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

E’ nato il comitato per il no al referendum sulla giustizia del Valdarno

Il comitato contro il sì al referendum sulla giustizia del Valdarno si è formato ieri, dopo che diversi cittadini hanno deciso di riunirsi per opporsi alla riforma proposta.

Referendum giustizia, nato a Taranto il comitato per il NO

A Taranto nasce il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, in risposta alla crescente richiesta popolare che ha superato le 500.

