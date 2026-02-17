Referendum giustizia nato il Comitato per il Sì della Lega in Umbria
Il deputato Riccardo Augusto Marchetti ha annunciato la creazione del Comitato della Lega in Umbria per sostenere il
Tra i promotori risultano gli avvocati Simone Pillon, Fabrizio Gareggia, Valter Biscotti e Francesca Mele, oltre a dirigenti del partito, eletti nei territori e parlamentari Nasce il Comitato della Lega in Umbria per il "Sì" al referendum sulla Giustizia. Lo ha annunciato il deputato Riccardo Augusto Marchetti. Tra i promotori del comitato risultano gli avvocati Simone Pillon, Fabrizio Gareggia, Valter Biscotti e Francesca Mele, oltre a dirigenti del partito, eletti nei territori e parlamentari. Nell’ambito della campagna referendaria, il Comitato della Lega Umbria organizzerà una serie di eventi pubblici su tutto il territorio regionale, coinvolgendo città e comunità locali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
E’ nato il comitato per il no al referendum sulla giustizia del Valdarno
Il comitato contro il sì al referendum sulla giustizia del Valdarno si è formato ieri, dopo che diversi cittadini hanno deciso di riunirsi per opporsi alla riforma proposta.
Referendum giustizia, nato a Taranto il comitato per il NO
A Taranto nasce il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, in risposta alla crescente richiesta popolare che ha superato le 500.
1 DICEMBRE 2025 - REFERENDUM GIUSTIZIA, A BARI IL COMITATO PER IL NO
Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchi; Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere; Un comitato di amministratori locali per il Sì al Referendum; Referendum giustizia: le ragioni del sì e del no spiegate dagli avvocati di Trieste.
Referendum sulla giustizia, il sondaggio Swg conferma il testa a testa. Il No recupera voti dagli indecisiIl sondaggio Swg mostra un testa a testa sul referendum del 22-23 marzo. Partecipazione prevista tra il 46 e il 50% ... ilfattoquotidiano.it
Referendum giustizia, è nato il Comitato per il No ValdarnoÈ stato presentato pubblicamente sabato 14 febbraio a San Giovanni Valdarno. Fra i promotori anche l'assessore regionale Filippo Boni e vari sindaci aretini ... arezzonotizie.it
#ottoemezzo Referendum giustizia, i dubbi di Sallusti: “Il 97% dei magistrati supera gli esami a pieni voti… è senza senso” x.com
Referendum giustizia, quanti e come andranno a votare gli italiani secondo il sondaggio di SWG facebook