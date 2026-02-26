Il Libano si trova al centro di tensioni che coinvolgono diverse potenze regionali e internazionali. Le recenti azioni militari e le dichiarazioni ufficiali indicano un’area sempre più destabilizzata, con il rischio di escalation che si fa avanti. La situazione rimane complessa, alimentata da vari attori che si muovono tra minacce, alleanze e strategia, lasciando spazio a incertezze sul futuro del paese.

da Beirut – Mentre a Ginevra vanno in scena nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran per tentare di risolvere la prolungata crisi per via diplomatica, segnali di un potenziale allargamento del conflitto arrivano dal Libano. Il Paese mediterraneo, che sta ancora scontando le conseguenze della guerra cominciata dopo l’operazione Diluvio di Al-Aqsa lanciata da Hamas il 7 ottobre, teme ora di diventare un terreno di scontro parallelo tra le due potenze. Il 23 febbraio l’ambasciata degli Stati Uniti ha ordinato l’evacuazione di parte del suo personale e dei famigliari «a causa della situazione di sicurezza a Beirut», avvertendo che ulteriori restrizioni potrebbero seguire. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’incudine Iran, il martello Usa, gli attacchi di Israele e l’incognita Hezbollah: il Libano nella morsa delle guerre altrui

Libano, Israele colpisce obiettivi di Hezbollah e Hamas: il video degli attacchiL’aviazione israeliana ha colpito aree nel Libano meridionale e orientale che ospitano infrastrutture per i gruppi militanti Hezbollah e Hamas.

