Il Circolo Tennis Lanciano ricomincia dalla B2 e punta sui giovani
Il Circolo Tennis Lanciano riprende la sua attività nel campionato nazionale di serie B2 maschile 2026, competizione di rilievo nel panorama tennistico italiano. La squadra partecipa alla categoria dopo aver ripreso le gare ufficiali, puntando sui giovani atleti per affrontare la stagione. La partecipazione alla serie B2 rappresenta un passo importante per il club, che si prepara a scendere in campo in un torneo con numerose squadre da tutta Italia.
Il Circolo Tennis Lanciano torna protagonista nei campionati a squadre della Fitp partecipando al campionato nazionale di serie B2 maschile 2026, competizione che rappresenta uno dei momenti più significativi dell’attività agonistica a livello nazionale. La Serie B2 coinvolge 56 squadre.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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