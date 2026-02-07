Allegri torna a puntare sui giovani. Il tecnico rossonero ha deciso di affidarsi alle nuove leve, dalla certezza Bartesaghi alla sorpresa Athekame. La squadra sente la sua voce e si prepara a una stagione in cui i giovani avranno un ruolo centrale.

C'è un lungo filo che attraversa l'intera carriera calcistica di Massimiliano Allegri: la fiducia nei giovani. Non è legata ad alcuni episodi sporadici, ma è ormai una certezza. non esiste una stagione in cui il tecnico livornese non abbia scommesso su un giovane 'sconosciuto' nel mondo dei grandi alla quale ha permesso di iniziare la sua carriera in Serie A. Basta pensare ad Astori e Nainggolan, oppure a Kean, Soulè e Miretti. Anche quest'anno si è ripresentata la stessa storia: fiducia a Davide Bartesaghi, che è diventato un vero e proprio punto fermo dell'undici titolare del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Allegri punta sui giovani: dalla certezza Bartesaghi alla sorpresa Athekame

Dopo la partita tra Bologna e Milan, Andrea Stramaccioni ha commentato il lavoro di Allegri con Bartesaghi e Athekame.

Il Milan si prepara alla partita di Bologna con alcuni dubbi di formazione.

