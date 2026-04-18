Un esperto ha lanciato un avvertimento sul cibo industriale, sostenendo che può attivare gli stessi circuiti cerebrali delle droghe. Ha inoltre sottolineato che non sempre i prodotti etichettati come “artigianali” sono autentici e che molte pietanze, pur essendo gustose e facili da consumare, tendono a essere dimenticate rapidamente. La discussione riguarda il modo in cui certi alimenti influenzano il cervello e la percezione del gusto.

Croccanti, dolci, sapidi al punto giusto. Si sciolgono in bocca, ma non nella memoria. E soprattutto: uno tira l’altro. Tutto questo, riferito al cibo industriale, ultraprocessato, non è una coincidenza. Inoltre, recentemente uno studio internazionale pubblicato dall’ American College of Cardiology e ripreso tra gli altri dal New York Post e nella sezione salute del Wall Street Journal, ha mostrato che chi consuma più cibo ultraprocessato ha fino al 67% di rischio in più di eventi cardiovascolari. Ma il dato più inquietante è un altro: ogni porzione in più nella dieta quotidiana fa salire progressivamente il rischio. È un effetto silenzioso, cumulativo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il cibo industriale è davvero come una droga, attiva gli stessi circuiti cerebrali. Ma attenzione: non tutto ciò che appare ‘artigianale’ lo è davvero”: l’allarme di Franco Berrino

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