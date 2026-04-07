Non tutto ciò che assumiamo, siano parole, immagini o relazioni, apporta reale nutrimento al nostro benessere. Spesso si tende a considerare il cibo come unica fonte di sostegno, ma anche i messaggi che riceviamo e le connessioni che viviamo possono influenzare il nostro equilibrio. La domanda che ci si pone è come distinguere tra ciò che ci arricchisce e ciò che, invece, ci svuota, anche se tutto sembra

C ome capire se qualcosa ti nutre o ti svuota. Quando parliamo di nutrimento pensiamo subito al cibo. Calorie, vitamine, proteine. Ma la nostra vita è fatta di molti altri nutrimenti: relazioni, immagini, parole, ambienti, ritmi. Tutto ciò che attraversa la nostra giornata entra in noi e lascia una traccia. Mangiamo con la bocca, certo, ma mangiamo anche con gli occhi, con le orecchie, con la pelle, con l’anima. E non tutto ciò che ingeriamo – in senso simbolico o reale – nutre davvero. La differenza tra riempire e nutrire. Una delle più grandi confusioni è scambiare il riempimento per nutrimento. Possiamo riempire le giornate di attività e sentirci comunque svuotati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non tutto ciò che "ingeriamo" nutre davvero: relazioni, immagini, parole, cibi...

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