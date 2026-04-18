Il Cesena affronta una sconfitta difficile in trasferta contro il Palermo, che si impone con un risultato di 2-0. Il protagonista dell'incontro è Pohjanpalo, autore di una doppietta che ha deciso la partita, portando il suo totale stagionale a 23 gol. La squadra ospite ha mostrato qualche segnale di resistenza, ma alla fine non è riuscita a contenere l’attaccante finlandese, che ha firmato la differenza nel risultato finale.

Cesena, 18 aprile 2026 – Troppo Pohjanpalo per questo Cesena, che a Palermo, se non fosse per il finlandese (23 gol in stagione con la doppietta ai bianconeri), non avrebbe nemmeno sfigurato eccessivamente. Cole cambia alcuni effettivi rispetto al match di Castellamare: detto di Bastoni, fermato dall’influenza, il tecnico schiera a destra Corazza e davanti c’è Olivieri. A lasciargli il posto, rispettivamente, Frabotta e Ciervo. Mentre Castagnetti ha ripreso il volante dei bianconeri in mano, partendo dal primo minuto al posto dell’ex Spezia. Ma l’apprensione più grande è tutta per Klinsmann, portato in ospedale al termine del match per accertamenti dopo il forte colpo alla testa subito nel finale, quando si è scontrato con il ginocchio di Ranocchia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena lotta, Pohjanpalo sentenzia. E il Palermo vince 2-0

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