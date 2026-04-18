DIRETTA Palermo-Cesena 1-0 Pohjanpalo stappa subito il match al Barbera Ritmi alti Cavalluccio in partita
Al Barbera il Palermo si porta in vantaggio subito grazie a Pohjanpalo, aprendo con un gol il match contro il Cesena. La partita si presenta con ritmi elevati e si mantiene equilibrata, con il Cesena che ha risposto prontamente e si è dimostrato sempre in partita. Nel corso del primo tempo, sono stati ammoniti un calciatore del Cesena per un fallo su Pierozzi, mentre un altro giocatore è stato anticipato da Bani. La gara si conclude con il punteggio di 1-0.
FINE PRIMO TEMPO: PALERMO-CESENA 1-045esimo: un solo minuto di recupero. Partita divertente al Barbera, Cavalluccio colpito a freddo ma sempre in partita, ha ribattuto colpo su colpo alla corazzata siciliana41esimo: Cerri in scivolata in ritardo su Pierozzi: ammonito38esimo: Bani anticipa il suo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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