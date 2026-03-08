Ci pensa sempre Pohjanpalo il Palermo soffre ma passa a Carrara | rosanero a -3 dal secondo posto

Il Palermo ha ottenuto una vittoria difficile contro la Carrarese, riuscendo a prevalere 1-0 grazie a un gol di Pohjanpalo. Nonostante le difficoltà in campo, i rosanero si sono assicurati tre punti che li avvicinano a tre lunghezze dal secondo in classifica, occupato dal Monza, che ha perso a La Spezia. La squadra si prepara ora allo scontro diretto della prossima settimana.

La squadra di Inzaghi patisce tanto contro i toscani ma alla fine porta a casa un successo di straordinaria importanza. I padroni di casa colpiscono due pali ma non riescono a battere Joronen. La prossima settimana lo scontro diretto a Monza Seppur soffrendo maledettamente, il Palermo porta a casa tre punti letteralmente pesantissimi: i rosa battono 1-0 la Carrarese grazie alla rete del solito Pohjanpalo e si portano a sole tre distanze dal secondo posto occupato dal Monza (ieri sconfitto a La Spezia) ad una settimana dallo scontro diretto in Lombardia. Allo stadio dei Marmi non è stato un bel Palermo: la squadra di Inzaghi ha sfruttato l'unica vera palla gol del match ma ha subito enormemente le iniziative avversarie.