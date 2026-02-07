Dionisi fa tremare il Palermo ma Pohjanpalo è una sentenza | Empoli battuto 3-2 secondo posto più vicino

Il Palermo vince una partita difficile contro l’Empoli di Dionisi, che viene fischiato dai tifosi. I rosanero rimontano e vincono 3-2 sotto la pioggia al Renzo Barbera. Con questa vittoria, il Palermo si avvicina al secondo posto in classifica.

Una vittoria sofferta e in rimonta, sotto il diluvio del Renzo Barbera: il Palermo batte 3-2 l’Empoli dell’ex Dionisi (fischiatissimo dallo stadio) al termine di una gara ricca di episodi e grandi emozioni. L'autorete di Fulignati su tiro di Gyasi e la doppietta di Pohjanpalo ribaltano il.🔗 Leggi su Palermotoday.it

