Stretta ad Amalfi | bloccate per un anno le nuove aperture di attività alimentari nel centro storico

A Amalfi, patrimonio mondiale dell'Unesco, è stata decisa una sospensione di un anno per le nuove aperture di attività alimentari nel centro storico. La misura mira a proteggere le zone di maggior pregio e a contrastare il degrado urbano. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale come parte di un intervento più ampio per tutelare il patrimonio e migliorare la qualità degli spazi pubblici.