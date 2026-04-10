Stretta ad Amalfi | bloccate per un anno le nuove aperture di attività alimentari nel centro storico
A Amalfi, patrimonio mondiale dell'Unesco, è stata decisa una sospensione di un anno per le nuove aperture di attività alimentari nel centro storico. La misura mira a proteggere le zone di maggior pregio e a contrastare il degrado urbano. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale come parte di un intervento più ampio per tutelare il patrimonio e migliorare la qualità degli spazi pubblici.
Per tutelare le aree di pregio e combattere il degrado urbano, la città di Amalfi, Patrimonio Mondiale Unesco, vara una nuova e decisa stretta commerciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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