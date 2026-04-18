A Forlì, si discute sul prosieguo delle indagini legate al caso Spadino, con una decisione ancora da prendere. Da un lato, c’è chi propone di concentrare gli sforzi sulla pista che riguarda la morte di Deanna, dall’altro, si valuta la possibilità di prolungare i termini di indagine per raccogliere ulteriori elementi sulle altre cinque vittime. La scelta influenzerà le prossime fasi delle indagini e le eventuali strategie investigative.

Forlì, 18 aprile 2026 – Puntare tutto sulla morte di Deanna. Oppure continuare le indagini magari anche con un allungamento dei termini per cercare di trovare il carico indiziario pure per le altre cinque morti. Il caso Spadino continua ad essere passato al microscopio, analizzato costantemente dagli inquirenti, coordinati dal capo della procura Enrico Cieri e dal pm Andrea Marchini. Le morti contestate a Luca Spada, per tutti Spadino, 27enne autista soccorritore della Croce Rossa, sono sei, da febbraio a novembre 2025. Spadino è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacacaso-luca-spada-croce-rossa-b5282dad La morte di Deanna: unica istanza accolta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso Spadino a un bivio: si punta sulla morte di Deanna o si cercano altre prove?

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LUCA SPADA, DETTO “SPADINO” SERIAL KILLER “L’embolìa gassosa eteroindotta rappresenta una modalità di azione che, sotto il profilo medico-legale, è nota per la sua idoneità a provocare eventi letali attraverso l’introduzione di aria nel circolo ematico. - facebook.com facebook