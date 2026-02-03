Arresto nel caso Boiocchi | indagini sulla morte dell’ex leader ultrà dell’Inter si approfondiscono con nuove prove

La Procura di Milano ha arrestato Mauro Nepi, accusato di aver preso parte all’omicidio di Vittorio Boiocchi, l’ex capo ultrà dell’Inter ucciso a Milano quasi un anno fa. Le indagini continuano e nuove prove sembrano confermare il coinvolgimento di Nepi nel delitto. La procura ha disposto la sua custodia in carcere mentre si approfondiscono i dettagli di questa vicenda ancora irrisolta.

La Procura della di Milano, con la Dda (Direzione distrettuale antimafia), ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, 43 anni, ritenuto responsabile di concorso nell’omicidio premeditato di Vittorio Boiocchi, l’ex capo ultrà dell’Inter ucciso il 29 ottobre 2022 a Milano. L’arresto, disposto dalla giudice per le indagini preliminari Francesca Ballesi, rappresenta un nuovo passo cruciale nell’indagine che da anni cerca di ricostruire le dinamiche di un delitto che ha scosso non solo il mondo del calcio ma anche le istituzioni locali. Boiocchi, 52 anni, era un personaggio noto e controverso nel panorama delle tifoserie interne, con un passato segnato da precedenti penali e da un ruolo centrale nei gruppi di estrema destra che negli anni hanno spesso incrociato i propri interessi con quelli di organizzazioni criminali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arresto nel caso Boiocchi: indagini sulla morte dell’ex leader ultrà dell’Inter si approfondiscono con nuove prove. Approfondimenti su Vittorio Boiocchi Omicidio dell’ex capo ultrà dell'Inter Boiocchi, nuovo arresto da parte della Dda La polizia ha arrestato Mauro Nepi, 43 anni, in un’operazione della Dda di Milano. Omicidio Boiocchi, nuovo arresto per l’uccisione dell’ex capo della curva dell’Inter Un nuovo arresto scuote il caso dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo della curva dell’Inter. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Vittorio Boiocchi Omicidio Boiocchi, arrestato anche l’ultimo complice: Ha consegnato la borsa con i 50mila euro per i killerLa gip del Tribunale di Milano Francesca Ballesi ha disposto la custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, considerato uno dei complici di Andrea Beretta ... fanpage.it Omicidio Boiocchi, c'è un nuovo arresto per l'uccisione dell'ex capo ultras dell'InterSi tratta di Mauro Nepi, 43 anni, ora accusato di concorso nell'omicidio premeditato dell'ex capo ultras dell'Inter Vittorio Boiocchi. Sarebbe stato lui a consegnare i 50mila euro per il delitto per c ... milanotoday.it Indizi fragili e movente sbiadito, l’arresto non era giustificato. Tutti i dettagli della sentenza e le implicazioni sul caso Vassallo… continua a leggere https://infodifesa.it/la-cassazione-demolisce-il-quadro-indiziario-sul-colonnello-cagnazzo-larresto-non-era-giu - facebook.com facebook Caso Cuffaro: nuove misure cautelari. No all’arresto del manager dlvr.it/TQjM8T #Sicilia #LiveSicilia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.