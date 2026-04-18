Nel 2008, un giovane cantante viene scoperto da un artista affermato e il suo primo singolo conquista immediatamente le classifiche. Da quel momento, inizia la sua ascesa nel mondo della musica pop, fatto che lo porta a diventare una delle star più note del settore. Tuttavia, questa popolarità si accompagna anche a criticità legate alla gestione della sua carriera e alla sua vita privata.

Tutto inizia nel 2008: Justin Bieber viene scoperto da Usher e il suo singolo di debutto Baby scala le classifiche. Da lì inizia la sua ascesa. Justin ha solo quattordici anni e il successo che gli piomba addosso è ancora prematuro. La sua carriera fino a oggi è stata molto turbolenta. Dal primo arresto, nel 2014, per guida in stato d’ebbrezza, passando dai guai con la giustizia, fino alle cure psicologiche, Justin ha attraversato molte difficoltà. Per non parlare del caso di P. Diddy che lo vede coinvolto. Ma cosa lega le due celebrità? Usher. Il rapper, infatti, è stato pupillo di Diddy ed è stato lui a presentarlo a Justin. Il cantante canadese viene, quindi, trascinato nei famosi freak offs di Diddy.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il caso Justin Bieber: da promessa del pop a star vittima dell’industria musicale

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