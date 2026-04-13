Justin Bieber è il re del Coachella 2026 | la sua esibizione è da record

Durante il Coachella 2026, il cantante ha attirato l’attenzione del pubblico con un’esibizione che ha stabilito un nuovo record di presenze. La performance si è svolta nel tardo pomeriggio, coinvolgendo migliaia di spettatori e generando un grande fermento tra gli appassionati. La sua presenza ha rappresentato uno degli eventi più discussi della manifestazione, che si è svolta nel deserto californiano.

Tra i momenti più emozionanti l’esecuzione di Baby, che Justin Bieber ha cantato sovrapponendosi alla sua versione più bambina, ossia quella che ha portato la canzone al successo mondiale, ma anche quando il cantante si è esibito sulle note di Hallelujah, adattando il testo citando la moglie Hailey Bieber e il figlio Jack. «È speciale. Questa è la notte che ho sognato a lungo. Essere qui è incredibile», ha detto Bieber dal palco, tuta fluorescente aderente al corpo e un calore da parte dei fan unico, in grado di avvolgerlo dall'inizio alla fine considerando anche che tutti aspettavano che Justin Bieber si esibisse al Coachella da diversi mesi.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Justin Bieber è il re del Coachella 2026: la sua esibizione è da record Justin Bieber a Coachella 2026. Ma l’esibizione divide. Il momento più discusso? Quando canta con se stessoRoma, 13 aprile 2026 – Attesissimo, il ritorno di Justin Bieber sul palco del Coachella 2026 si è rivelato un evento capace di accendere... Coachella 2026: il programma del weekend di musica con headliner Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol GPrende il via l’edizione 2026 del Coachella: stasera partirà il festival di Indio con il primo dei due weekend ed una line up nella quale sono... Justin Bieber - ALL I CAN TAKE Coachella 2026 Concept