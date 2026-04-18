Il carcere non era il tuo posto | il dolore del cappellano per Denis morto a 34 anni
Il 16 aprile a Busto Arsizio è stato registrato il quindicesimo suicidio in carcere nel 2026. La vittima, un uomo di 34 anni, era in cura presso un centro psicosociale da dieci anni a causa di gravi disturbi psichiatrici legati a un trauma cranico occorso nel 2015. È stato trovato senza vita nella sua cella, suscitando nuovamente preoccupazioni sui rischi e le condizioni di salute mentale all’interno delle strutture detentive.
Il quindicesimo suicidio in carcere del 2026 è avvenuto a Busto Arsizio, giovedì 16 aprile. Un uomo di 34 anni, da dieci in cura presso il Centro psicosociale per gravi disturbi psichiatrici in seguito a un trauma cranico subito nel 2015, è stato trovato senza vita nella propria cella intorno.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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