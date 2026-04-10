Era una campagna fascista E il Pd oscura la medaglia d' oro del cappellano militare morto in Etiopia

A Firenze si è aperto un confronto pubblico riguardo all’intitolazione di una strada, con il Partito Democratico che ha messo in discussione una medaglia d’oro attribuita a un cappellano militare deceduto in Etiopia. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla memoria storica, con alcuni che accusano il partito di spingere verso una forma di cancellazione delle vicende e dei protagonisti del passato italiano.

A Firenze si è aperto lo scontro per l’intitolazione di una strada. Da tempo i “democratici” cercano di portare avanti un concetto soft, o quasi, di cancel culture, provando a cancellare la storia di questo Paese e degli uomini che hanno contribuito a farlo. A finire nel mirino del Partito democratico fiorentino è stato Reginaldo Giuliani, cappellano militare italiano dell’ordine dei Domenicani, che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale decise di entrare nell’Esercito, servendo in reparti d'assalto come gli Arditi. La sua figura divenne celebre per le azioni in prima linea, dove spesso si trovava a soccorrere i feriti sotto il fuoco nemico, guadagnandosi diverse decorazioni al valore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Era una campagna fascista”. E il Pd oscura la medaglia d'oro del cappellano militare morto in Etiopia Sant’Angelo a Cupolo celebra il maresciallo Pepicelli, medaglia d’oro al valor militareTempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, in Sant’Angelo a Cupolo, si è svolta la cerimonia in ricordo del Maresciallo d’alloggio Francesco... Inaugurato un monumento al tenente Andrea Sole, medaglia d'oro al valor militareNella sede dell'11esimo reparto Infrastrutture di Palermo è stato inaugurato il nuovo monumento dedicato al tenente Andrea Sole, medaglia d’oro al... Temi più discussi: La destra italiana è fascista; Mario Borsa, padre della Repubblica anti-fascista. Intervista con Dino Messina e Massimo Nava; Amendola, l’antifascismo di un liberale democratico; L’imperatore ricompensa i suoi valorosi soldati. «Amendola, l’antifascismo di un liberale democratico»«Non rappresentava un’opposizione ideologica al fascismo ma era l’esponente di una società liberale e democratica che il fascismo combatteva, vittima come don ... ilmattino.it L'aggressione fascista? Era una bufala. Il dirigente Cgil indagato per simulazioneÈ ufficiale: la sinistra vede i fantasmi dei fascisti. Non è uno scherzo o una battuta. C'è il timbro di un atto ufficiale della Procura di Genova. Bisogna però, fare un salto indietro. Al 15 aprile ... ilgiornale.it L’uomo, 34 anni, era uscito in bicicletta insieme al papà e allo zio - facebook.com facebook Ah, adesso ho capito, e lo confermi: siamo nell’era del pensiero magico. x.com