Denis Bona è morto a 39 anni in un incidente sul ponte di Salgarda a Feltre. Secondo le indagini, il parapetto presente sull’attraversamento sarebbe risultato insufficiente o inadeguato. Il Comune è stato condannato per questa vicenda, legata alla mancanza di dispositivi di sicurezza ritenuti adeguati. La vicenda ha portato a un procedimento legale che ha portato a questa decisione.

FELTRE (BELLUNO) - L’assenza o l’inadeguatezza del parapetto sul ponte di Salgarda avrebbero contribuito alla morte di Denis Bona. È quanto ha stabilito il Tribunale di Belluno, che con una sentenza pubblicata l’11 febbraio scorso ha accertato e dichiarato il concorso di colpa del Comune di Feltre nella misura dell’80%. Il giudice ha quindi condannato l’amministrazione comunale al risarcimento dei danni parentali e patrimoniali, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese legali. Di diverso avviso il Comune, che insieme ai propri legali sostiene come il Tribunale non abbia tenuto conto dell’insussistenza del nesso di causalità tra l’incidente e la mancanza della barriera. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Denis Bona morto in un incidente a 39 anni: il parapetto sul ponte era inadeguato, Comune condannato

