La Belva stasera in TV su Rai 4 | trama cast e curiosità del film con Fabrizio Gifuni

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d'azione "sporco" e viscerale. Stasera, sabato 31 gennaio alle 21:20, Rai 4 trasmette un thriller adrenalinico che segna una svolta nel genere crime italiano. Un thriller cupo e disturbante, capace di scavare nelle zone più oscure della mente umana. Stasera, sabato 31 gennaio alle 21.20, Rai 4 propone in prima visione assoluta La Belva, film diretto da Ludovico Di Martino e interpretato da un inedito e sorprendente Fabrizio Gifuni. Un racconto che mescola crime e dramma psicologico, costruendo una tensione costante e un'atmosfera inquieta che non lascia tregua. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

