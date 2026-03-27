Hacker iraniani violano la mail del capo dell'FBI Kash Patel | È questa la sicurezza degli USA?

Un gruppo di hacker iraniani, identificato come Handala, ha violato la casella di posta elettronica del direttore dell'FBI, Kash Patel. Dopo l'accesso, hanno pubblicato foto private e documenti, accompagnati da un comunicato che prendeva in giro il sistema di sicurezza statunitense. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla protezione delle informazioni sensibili nel settore della sicurezza nazionale.