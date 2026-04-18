Il cane senza guinzaglio insegue suo figlio al parco lei ha paura e lui ride | la denuncia di una mamma
Una donna ha presentato una denuncia dopo aver assistito a un episodio in un parco, dove un uomo lasciava il cane senza guinzaglio. Quando il cane ha inseguito il figlio della donna, il bambino è spaventato e ha iniziato a correre, mentre il padrone del cane si è limitato a ridere e non ha cercato di controllare l’animale. La donna ha espresso timori per la sicurezza del figlio durante l’episodio.
Tranquilla al parco con il figlio, poi arriva un uomo con il cane libero e tutto cambia. Il bambino si terrorizza, inizia a correre, mentre il padrone – invece di intervenire – la prende in giro.È il racconto di una mamma che descrive quanto accaduto al parco Porta Spinola di Mariano Comense.🔗 Leggi su Quicomo.it
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