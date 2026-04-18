Il cane senza guinzaglio insegue suo figlio al parco lei ha paura e lui ride | la denuncia di una mamma

Una donna ha presentato una denuncia dopo aver assistito a un episodio in un parco, dove un uomo lasciava il cane senza guinzaglio. Quando il cane ha inseguito il figlio della donna, il bambino è spaventato e ha iniziato a correre, mentre il padrone del cane si è limitato a ridere e non ha cercato di controllare l’animale. La donna ha espresso timori per la sicurezza del figlio durante l’episodio.