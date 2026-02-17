Una cittadina scoraggiata | Ogni giorno cani senza guinzaglio nel parco Di Cocco ma nessuno interviene

Una donna di Pescara si lamenta perché ogni giorno vede cani senza guinzaglio nel parco Di Cocco, nonostante i cartelli che vietano di lasciarli liberi. La signora racconta di aver segnalato più volte la situazione alle autorità, ma niente è cambiato. Nel parco, molti proprietari ignorano le regole e i cani corrono liberi tra i giochi e le panchine. Un dettaglio concreto: alcuni cani sono già scappati e hanno rischiato di investire passanti o disturbare altri animali.

«Al parco ex caserma Di Cocco di Pescara c'è un problema continuo per i cani sciolti. È un parco che ha tranquillamente l'area cani e a ogni ingresso del parco c'è tanto bello un divieto sul tenere i cani sguinzagliati». A scrivere è una nostra lettrice che lamenta il mancato rispetto delle regole. «Siamo scoraggiati», prosegue, «perché l'intervento delle forze dell'ordine è davvero molto lento e quindi spesso, non beccano i trasgressori sul fatto. Non sappiamo più cosa fare». Il racconto della cittadina continua: «Mi è capitato diverse volte di essere aggredita da husky e altri cani mentre portavo il mio al guinzaglio e dai padroni stessi, verbalmente, nel momento in cui si fa notare il loro errore.🔗 Leggi su Ilpescara.it Immondizia nel Parco Negretti dopo un trasloco, i residenti: "Abbiamo chiamato tutti, ma nessuno interviene" Petardi contro auto e passanti: "Succede ogni giorno, nessuno interviene" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Una cittadina scoraggiata: Ogni giorno cani senza guinzaglio nel parco Di Cocco, ma nessuno interviene«Al parco ex caserma Di Cocco di Pescara c'è un problema continuo per i cani sciolti. È un parco che ha tranquillamente l'area cani e a ogni ingresso del parco c'è tanto bello un divieto sul tenere i ... ilpescara.it Ogni settimana il Sindaco e la Giunta cittadina si riuniscono per discutere e dare forma alle decisioni riguardanti la gestione e l'amministrazione della città. Si chiamano sedute di Giunta e vedono la discussione di questioni amministrative, la pianificazione di i facebook