Un’immagine può cambiare il modo in cui viene percepito un evento o una situazione. Sono spesso le foto a catturare momenti cruciali, influenzando l’opinione pubblica e la narrazione che ne deriva. In alcune occasioni, ci si rende conto di quanto un’immagine possa avere un impatto maggiore di molte parole scritte. È un elemento che, nel mondo dell'informazione, ha un ruolo determinante.

Una foto può fare la differenza. Può mutare la percezione all'esterno. Perché l'immagine vale, a volte, più di cento parole. D'altronde, la politica è ormai comunicazione. Giovedì, tardo pomeriggio, galleria Alberto Sordi. Cinquanta passi da Palazzo Chigi, cento da Montecitorio. Siamo nel cuore dell'ars pubblica. Ed è lì che si ritrova tutta la sinistra per la presentazione del saggio di Giuseppe Conte, guida del M5S. È già notizia che ci siano tutti: Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'assessore capitolino, Alessandro Onorato, che ambisce a guidare il cespuglio centrista del campo largo. L'avvocato del popolo illustra il pamphlet.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Campo largo si traveste da esecutivo

Casa Mexicana Contemporánea con Vista al Lago

Notizie correlate

Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André : «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il videoIntercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic il presidente del Movimento 5 stelle , Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo?) di Fabrizio...

Un drone cinese si traveste da cargo russo e da caccia inglese. Ecco perchéUn drone a lungo raggio cinese ha compiuto diverse missioni camuffandosi tramite transponder da velivoli di altre nazioni.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Per i sondaggi il campo largo è avanti sul centrodestra (per un soffio); Salis esce allo scoperto: Se me lo chiedono mi candido. Ma senza primarie; Sondaggi politici, Schlein avanti in caso di primarie: il campo largo supera di poco il centrodestra; Sondaggio, oggi vincerebbe il campo largo.

Elezioni a Sant'Agata, la linea di NdC: «Non esiste campo largo»Il primo vero banco di prova per il campo largo locale si arena nella costruzione delle liste per le amministrative di Sant’Agata de’ Goti. «Il campo largo non ... ilmattino.it

Conte 'riunisce' il campo largo: 'Le primarie non saranno divisive'Uno dopo l'altro, i leader del campo largo si sono seduti nella platea allestita in galleria Sordi a Roma per la presentazione del libro del presidente del M5s, Giuseppe Conte: Una nuova primavera. ansa.it

Se si andasse al voto oggi, il campo largo prenderebbe il 45,4%, il centrodestra il 44,7%. Per vincere, la coalizione guidata da Meloni ha davanti a sé due opzioni: allearsi con Vannacci o cercare l’accordo con Calenda. - facebook.com facebook

Sondaggio: Schlein avanti, Conte rincorre, il campo largo sfiora il sorpasso x.com