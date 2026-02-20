Il Bsc Arezzo in campo nelle semifinali nazionali di Baseball 5

Il Bsc Arezzo partecipa alle semifinali nazionali di Baseball 5 dopo aver superato le fasi regionali. La squadra aretina si prepara per una trasferta lunga e impegnativa a Dalmine, in provincia di Bergamo, dove domenica 22 febbraio affronterà tre squadre del Centro-Nord Italia in un torneo a quattro. Questa occasione rappresenta un passo importante per il club, che mira a ottenere un risultato positivo nella fase decisiva. La formazione aretina si concentra sugli ultimi allenamenti prima di questa sfida cruciale.

La società aretina giocherà domenica 22 febbraio con l’obiettivo di tenere in vita il sogno dello scudetto La semifinale di Dalmine proporrà un confronto tra le vincitrici dei campionati del Centro-Nord Italia Il Bsc Arezzo in campo nelle semifinali del primo campionato nazionale di Baseball5. L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio quando la squadra aretina sarà attesa da una lunga trasferta fino alla bergamasca Dalmine per disputare un quadrangolare contro avversarie del Centro-Nord Italia che decreterà la qualificazione per l’atto conclusivo per lo scudetto. A confrontarsi saranno le vincitrici dei diversi campionati regionali: il Bsc Arezzo, dopo aver vinto il titolo toscano in virtù del successo sulle Nuove Pantere Lucca, dovrà ora mettersi nuovamente alla prova contro gli Aosta Bugs in rappresentanza della Valle d’Aosta, contro i Braves Baseball & Softball di Lentate sul Seveso in rappresentanza della Lombardia e contro i Soft & Furios Treviso in rappresentanza del Veneto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

