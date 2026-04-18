Un braccialetto elettronico ha suonato due volte mentre l’uomo si avvicinava alla ex compagna. La donna è stata salvata grazie al dispositivo, che ha segnalato la presenza dell’ex nei pressi. Il sistema ha attivato gli avvisi in modo immediato, permettendo di intervenire tempestivamente. Nessuna informazione è stata fornita sull’identità delle persone coinvolte o sulle misure adottate successivamente.

Salvata dal braccialetto elettronico a cui era costretto il suo ex e che si è immediatamente attivato, due volte, per segnare che l’uomo si sta pericolosamente avvicinando alla donna. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno tratto in arresto un 36enne originario di Desio, di fatto domiciliato a Milano, già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile della violazione delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna. L’allarme è scattato intorno alle 20, quando la centrale operativa dei carabinieri ha registrato due attivazioni del braccialetto elettronico applicato all’uomo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il braccialetto elettronico suona. Era a caccia della ex compagna

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