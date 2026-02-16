Impresa sicura terza edizione | tra i premiati anche la Compagnia Impresa lavori portuali di Livorno

La Compagnia Impresa Lavori Portuali di Livorno ha ricevuto il riconoscimento nella terza edizione di

Un premio può aiutare a disseminare buoni semi e condividere idee utili, trasferibili e replicabili: progetti e pratiche innovative, in questo caso, per la salute e la sicurezza sul lavoro. "Impresa più sicura”, l’iniziativa promossa dalla Regione quest’anno ha premiato dieci aziende che la sicurezza l’hanno intesa e declinata in più modi. Tra queste figura anche la Compagnia Impresa lavori portuali di Livorno. “Questo riconoscimento – sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani - è nato con un’idea: valorizzare il lavoro di chi si comporta in modo virtuoso affinché diventi un esempio per gli altri.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Il Consiglio del Sindacato Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Piacenza si è riunito recentemente per discutere le sfide delle aziende agricole locali, approvando aggiornamenti allo Statuto per adattarsi alle nuove esigenze del settore.

