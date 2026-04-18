È stata inaugurata una mostra dedicata al 'bestiario fantastico', un'esposizione che presenta creature sia immaginarie che reali, spesso simboli di significati più profondi. Tra le opere in mostra, spiccano raffigurazioni di draghi, spesso rappresentati insieme a figure come San Giorgio o San Michele durante la lotta contro di essi. La mostra si propone di esplorare il rapporto tra queste creature e i messaggi simbolici che veicolano.

di Olga Mugnaini Creature fantastiche, ibride e reali, messaggere di significati simbolici, tra cui il drago, raffigurato accanto a San Giorgio o San Michele che lo sconfiggono. Oppure figure immaginifiche frutto della libera espressione di fantasia e piacere decorativo. Dai preziosi quanto rari codici miniati del XIII fino al XVI secolo, emerge un ’bestiario’ che racconta l’universo contenuto nei volumi della Biblioteca monumentale di Michelozzo all’interno del Museo di San Marco a Firenze. Ed è qui che è allestita la prima mostra-dossier dedicata a manoscritti custoditi nella Biblioteca edificata intorno al 1440 per volontà di Cosimo de’ Medici, un ambiente pensato non solo per la conservazione dei libri, ma come spazio architettonico del sapere, emblema ancor oggi del Rinascimento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Il bestiario fantastico’. La mostra dossier

Animali e codici miniati - Museo di San Marco presenta la prima mostra dossier

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