Al Museo di San Marco ‘Il bestiario fantastico’

Il Museo di San Marco a Firenze apre al pubblico da sabato 11 aprile una nuova esposizione intitolata

(Adnkronos) – Il Museo di San Marco dii Firenze inaugura e apre al pubblico da sabato 11 aprile “La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico”, prima mostra-dossier dedicata ai codici miniati conservati nella storica biblioteca del complesso, progettata nel Quattrocento da Michelozzo e considerata uno dei primi esempi di biblioteca pubblica in Europa. Realizzata e promossa dalla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Animali e codici miniati - Museo di San Marco presenta la prima mostra dossier

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