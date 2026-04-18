Nella Valle Telesina arriva il Pilates Experience, un nuovo format di allenamento ispirato ai modelli delle grandi città europee. Si tratta di un metodo di esercizio che unisce tecniche moderne e tradizionali, offrendo un’esperienza di benessere diversa rispetto alle proposte locali. La novità è stata introdotta recentemente, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi di sport e salute. La presenza di questa iniziativa segna un passo importante nel panorama del fitness in zona.

Il benessere internazionale ha trovato una nuova dimensione nella Valle Telesina grazie al debutto del Pilates Experience, un format d’avanguardia ispirato ai modelli delle metropoli europee. L’evento si è tenuto ieri presso il Grand Hotel Telese, dove la Sala Principe Umberto ha ospitato una sessione dedicata all’equilibrio tra mente e corpo. L’importazione di un modello parigino nel cuore della Valle. Portare le tendenze del fitness che dominano Parigi direttamente in Campania non è stata solo una scelta estetica, ma un tentativo di elevare l’offerta di servizi del territorio. La Sala Principe Umberto, situata all’interno della struttura alberghiera che ospita il club, ha fornito la cornice necessaria per un’iniziativa che punta sulla disciplina e sull’eleganza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il benessere arriva in Valle Telesina: debutta il Pilates parigino

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