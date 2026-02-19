Valle Telesina truffa telefonica con il metodo vishing | quattro denunciati

Un uomo della Valle Telesina ha perso decine di migliaia di euro dopo aver creduto a una truffa telefonica. I truffatori si sono spacciati per operatori di Poste Italiane e l’hanno convinto a trasferire il denaro su un conto “sicuro”. I Carabinieri di San Salvatore Telesino hanno identificato e denunciato quattro persone coinvolte in questa frode, che si è svolta in modo rapido e preciso. Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda e sequestrato dispositivi usati per la truffa. La vittima ha affidato i suoi dati ai malintenzionati senza sospettare nulla.

La vittima, un uomo residente nella Valle Telesina, è stata agganciata attraverso il collaudato schema del falso allarme bancario con il metodo chiamato “vishing”. Secondo quanto ricostruito dai militari, i malviventi avrebbero contattato l’uomo spacciandosi per operatori di Poste Italiane. Attraverso tecniche di manipolazione psicologica e paventando imminenti “problemi tecnici” o “accessi abusivi” sul conto corrente, i truffatori hanno indotto la vittima a compiere un’azione d’urgenza: spostare i propri risparmi su un conto “sicuro” per evitare la perdita del denaro. Intimorito dalla possibilità di vedere azzerato il proprio saldo, l’uomo ha quindi effettuato un bonifico di alcune decine di migliaia di euro verso l’IBAN fornitogli dai complici. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Valle Telesina, truffa telefonica con il metodo “vishing”: quattro denunciati A Guardia Sanframondi un brindisi di Natale con lo SPI-CGIL Valle TelesinaA Guardia Sanframondi si svolgerà un brindisi di Natale organizzato dallo SPI-CGIL Valle Telesina. Spoofing, smishing, vishing: come riconoscere i tentativi di truffa onlineIn un contesto digitale in continua crescita, le tecniche di truffa come spoofing, smishing e vishing sono diventate più comuni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Valle Telesina, truffa del falso operatore postale: quattro persone denunciateUn’operazione lampo condotta dai Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Benevento, ha portato all’identificazione e alla denuncia di ... ntr24.tv Telese, anziano truffato per seimila euroI carabinieri della stazione di Telese Terme hanno denunciato a piede libero un uomo residente nel napoletano, accusato di truffa aggravata ai danni di un anziano della Valle Telesina. L'operazione è ... ilmattino.it 2. Februar deltok Uliveti Castel San Martino i ein sanse- og smaksworkshop om olivenolje, arrangert av Slow Food Valle Telesina, der vi bidrog med olja vår og delte erfaringar Workshoppen vart halden hjå organisasjonen ICare, eit sosialt kooperativ nær S facebook