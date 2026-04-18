Il Belcanto al Comunale Ecco il Roberto Devereux

Ieri sera al Comunale Nouveau è andata in scena la prima del Roberto Devereux, opera di Gaetano Donizetti. Lo spettacolo ha portato il pubblico in un viaggio nell’epoca Tudor, con una rappresentazione che ha catturato l’attenzione degli spettatori presenti. La serata ha visto il debutto di questa produzione, che ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica lirica.

Un tuffo nell’epoca Tudor, ieri sera, al Comunale Nouveau, dove è andata in scena la prima del Roberto Devereux di Gaetano Donizetti. Capolavoro del belcanto, torna Bologna fino al 22 aprile, a trentaquattro anni di distanza dall’ultima rappresentazione, nel 1992. A dirigere l’Orchestra del Teatro Renato Palumbo, mentre la regia è firmata da Alfonso Antoniozzi. E così ieri sera il foyer del teatro è tornato ad animarsi per lo spettacolo con tanti ospiti e uno sfoggio di eleganza nel foyer. Fra i presenti, Marco Checchi, ad del gruppo Pelliconi, Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna (foto), Vittoria Cappelli e Cecilia Matteucci. Musica protagonista a Bologna, ma anche oltre confine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Belcanto al Comunale. Ecco il Roberto Devereux Notizie correlate Con Roberto Devereux la potenza e la profondità teatrale del Belcanto va in scena a BolognaProsegue la ricca stagione teatrale in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: dal 17 al 22 aprile 2026 andrà in scena uno spettacolo tratto dalla... Dopo 30 anni torna a Bologna Roberto DevereuxAmore, gelosie e intrighi politici nella corte reale inglese del Cinquecento: questa l’atmosfera che regna in Roberto Devereux di Gaetano Donizetti,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Belcanto al Comunale. Ecco il Roberto Devereux; Bologna, Roberto Devereux al Comunale Nouveau dal 17 aprile; Dopo 30 anni torna a Bologna Roberto Devereux; Associazione Nonnopoint: Mariella Devia e l’arte del Belcanto. 'Roberto Devereux' di Gaetano Donizetti torna al Comunale di Bologna dopo 34 anniAmori, gelosie e intrighi politici animano l'opera 'Roberto Devereux' di Gaetano Donizetti, in scena al Teatro Comunale di Bologna dal 17 al 22 aprile, a 34 anni dall'ultima rappresentazione bolognese ... ansa.it Alla corte di Elisabetta I col Roberto DevereuxUna regina impazzita di gelosia può fare di tutto, persino mandare al patibolo il suo amante e rinunciare allo scettro. Con Roberto Devereux Gaetano Donizetti entrò alla corte di Elisabetta I giocan ... bologna.repubblica.it Zhu Aoxue - Sara / "Roberto Devereux" Teatro Comunale Bologna April 18 & 21, 2026 https://www.tcbo.it/en/eventi/opera-2026-roberto-devereux/ - facebook.com facebook Dal nostro archivio storico, una foto del 1972 che ritrae Gianni Raimondi (nato oggi, #17aprile nel 1923) insieme a Montserrat Caballé. Si era da poco concluso il "Roberto Devereux" di Donizetti x.com